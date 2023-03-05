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Циклон уходит: вот какой будет петербургская погода в воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 5 марта, синоптическая ситуация в атмосфере над городом будет формироваться под влиянием тыловой части обширного, уходящего на восток, циклона. Ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, местами гололедица.

Dmitrii Iakimov / Shutterstock.com

«Температура воздуха -1…+1 градус, по области -3…+2. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник небольшой снег и -1…-3», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 марта февраля, облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, местами -10...-12, днем -1...-3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.

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