В Ленинградском зоопарке устроили погоню за мужчиной в тигриной шкуре

Рабочий день в Ленинградском зоосаде начался с учений по технике безопасности в экстренных ситуациях. Двухдневный семинар проводили специалисты Московского зоопарка.

«Вместе с коллегами и даже сотрудниками Росгвардии мы смоделировали ситуацию побега из клетки тигра. Такие «театрализованные» учения проходят в зоопарках по всему миру, в России этой практике уже десять лет», — рассказали в зверинце.

За время учений отработали поведение работников при несчастном случае (побеге тигра). Мужчина в костюме хищника бегал и вел себя так, как вел бы себя настоящий зверь: передвигался осторожно, но непредсказуемо.

Важно было засечь, через какое количество времени заметят отсутствие тигра в клетке, как скоро об это узнают в администрации зоопарка и через сколько на место прибудут силовики и автомобиль с ветеринаром.

«Поимка тигра прошла успешно! Главный ветеринар Ленинградского зоопарка Иннокентий Булавинов выстрелил в хищника дротиком со снотворным, пока остальные сотрудники укрылись в помещениях и увели с территории посетителей», — подытожили в пресс-службе.