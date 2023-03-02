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В Ленинградском зоопарке устроили погоню за мужчиной в тигриной шкуре

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И нет, никто не сошел с ума и всему можно найти объяснение. На самом деле сотрудники зоопарка гонялись за мужчиной в бутафорской шкуре амурского тигра не просто так, а чтобы провести учения.

Ленинградский зоопарк
Ленинградский зоопарк

Рабочий день в Ленинградском зоосаде начался с учений по технике безопасности в экстренных ситуациях. Двухдневный семинар проводили специалисты Московского зоопарка.

«Вместе с коллегами и даже сотрудниками Росгвардии мы смоделировали ситуацию побега из клетки тигра. Такие «театрализованные» учения проходят в зоопарках по всему миру, в России этой практике уже десять лет», — рассказали в зверинце.

За время учений отработали поведение работников при несчастном случае (побеге тигра). Мужчина в костюме хищника бегал и вел себя так, как вел бы себя настоящий зверь: передвигался осторожно, но непредсказуемо.

Важно было засечь, через какое количество времени заметят отсутствие тигра в клетке, как скоро об это узнают в администрации зоопарка и через сколько на место прибудут силовики и автомобиль с ветеринаром.

«Поимка тигра прошла успешно! Главный ветеринар Ленинградского зоопарка Иннокентий Булавинов выстрелил в хищника дротиком со снотворным, пока остальные сотрудники укрылись в помещениях и увели с территории посетителей», — подытожили в пресс-службе.

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