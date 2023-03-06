Где взять мартовский номер журнала «Собака.ru»

На обложке — дива посткутюра Маша Белик и ее фэшн-музы: актрисы Дарья Мороз и Лиза Шакира (все из Петербурга!)
Маша Белик — главный (пост)кутюрье страны. ее грандиозные платья Belik скульп-турируют женские тела лучше фотошопа, вызывают неподдельную эйфорию и, похоже, обладают агентностью. Рассказываем, как человек без пиара, инвестиций и компьютера выстроил всю великосветскую Москву в очередь за платьями по мотивам икон гептанской школы и ворвался на обложку «Собака.ru» в составе петербургской троицы (пост)богинь.
Модный номер! Протестуем против засилья бежевого тренчем альтернативного цвета хаки, ностальгируем по нулевым в мини-юбках как у Бритни Спирс и составляем внушительный вишлист из локальных it-bags. Модная индустрия огребает по заслугам от селебрети-стилиста Гоши Карцева в суперполезном гиде «Ин & Аут» (или «Актуалочка и Вчерашка»).
Также в номере — женщины, которые меняют Петербург. Уже в третий раз редакция называет имена петербурженок, чьи выдающиеся достижения в бизнесе и топ-менеджменте нас восхищают. Они модернизируют заводы и реставрируют памятники архитектуры, реанимируют форты в Кронштадте и строят индустриальные парки, становятся чемпионками России и выпускают анимационные блокбастеры. и очень, очень много делают в балете и для балета, в палеогеномике, цифровом и кондитерском искусстве (да, без культового в Петербурге пирожного «картошка» не обошлось!).
Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), «Лента», в магазинах сети «Первая полоса».
С марта журнал можно купить в Доме Книги на Невском, 28 и в книжном магазине Masters bookstore, улица Барочная, 6.
Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!
Заказы по России оформляются через интернет-магазины «Озон», Wildberries и «Подписные издания». Также на журнал можно подписаться на Почте России и получить его в удобном отделении или с доставкой.
Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.
В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.
Свежий номер традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.
Рестораны
AmoCucinare
Animals
BeefZavod
Bekizer
Bilbao
Bourgeois Bohemians
BRUXX
Charlie
Commons
Cristal
DUO Gastrobar
DUO Аzia
Entrée
Franzusa Bistro
Fresas
Giallo
GooseGoose bistro
Grecco
Harvest
Hitch
Hunt
Il Lago dei Cigni
Italy на Большом
Italy на Виленском
Jerome
Kuznya House
Le Moujik
MA
Made in China
Mains
Marso Polo
Meal
Memo
Mercado Del Sol
Mina
Mio Bistrot
MonChouchou
Mr.Bo
MUST
Pame
Percorso
Petrov-Vodkin
Recolte
Rыба
Rыба на даче
Saro
Saviv
Sea Signora
Self Edge Japanese
SMOKE BBQ
STROGANOFF BAR & GRILL
STROGANOFF STEAK HOUSE
Tagliatella
The Sizzle
Waterloo
Yesenin
ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS
Авокадо Queen
Арка
Банщики
География
Гинза
Карл и Фридрих
КоКоКо
Лобби-бар Заблудшего дракона и трёх эльфов
Мансарда
Место
Миндаль
Моццарелла бар
На Вина!
Общественно-винное пространство На Вина!
Огниво
Полторы комнаты
Пробка
Репа
Ресторан Шаляпин
Рибай
Русская рыбалка в Комарово
Русская рюмочная №1
Счастье
Сыроварня
Тартарбар
Терраса
Ферма Бенуа
Отели
Grand Hotel Europe
Kempinsky Hotel Moika22
The Faces
Англетер
Апарт отель Грани
Астория
Гранд Отель Эмеральд
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort
Скандинавия
Бутики
ДЛТ
Au Pont Rouge
BOSCO: BoscoFresh, Мультимарка
BOSCO: Etro
BOSCO: Marina Rinaldi, ErmannoScervino
BOSCO: Max Mara, La Perla
BOSCO: Max Mara, Marina Rinaldi
DayNight
Gold Union
Molecule
Клиники / Салоны красоты
СМ-Клиника
Art Me Beauty
Authentica Club Spb
Beauty Lounge
Beauty Room
АБИА
Американская медицинская клиника
АртМедиЯ
БИЭМ
Вероника
ГЕН 87
Грандмед
ДЕГА
Дегтярные Бани
Институт Красоты ГАЛАКТИКА
Клиника «Мать и Дитя»
Клиника РАМИ
Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.DENT и DK.FORMA
МЕДИ
Меди Эстетик
Многопрофильная клиника «Сестрорецкая»
НИЦ Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.DENT и DK.FORMA
«ЭКО-Безопасность»
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