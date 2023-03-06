Где взять мартовский номер журнала «Собака.ru»

Маша Белик — главный (пост)кутюрье страны. ее грандиозные платья Belik скульп-турируют женские тела лучше фотошопа, вызывают неподдельную эйфорию и, похоже, обладают агентностью. Рассказываем, как человек без пиара, инвестиций и компьютера выстроил всю великосветскую Москву в очередь за платьями по мотивам икон гептанской школы и ворвался на обложку «Собака.ru» в составе петербургской троицы (пост)богинь.

Модный номер! Протестуем против засилья бежевого тренчем альтернативного цвета хаки, ностальгируем по нулевым в мини-юбках как у Бритни Спирс и составляем внушительный вишлист из локальных it-bags. Модная индустрия огребает по заслугам от селебрети-стилиста Гоши Карцева в суперполезном гиде «Ин & Аут» (или «Актуалочка и Вчерашка»).

Также в номере — женщины, которые меняют Петербург. Уже в третий раз редакция называет имена петербурженок, чьи выдающиеся достижения в бизнесе и топ-менеджменте нас восхищают. Они модернизируют заводы и реставрируют памятники архитектуры, реанимируют форты в Кронштадте и строят индустриальные парки, становятся чемпионками России и выпускают анимационные блокбастеры. и очень, очень много делают в балете и для балета, в палеогеномике, цифровом и кондитерском искусстве (да, без культового в Петербурге пирожного «картошка» не обошлось!).

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), «Лента», в магазинах сети «Первая полоса».

С марта журнал можно купить в Доме Книги на Невском, 28 и в книжном магазине Masters bookstore, улица Барочная, 6.

Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!

Заказы по России оформляются через интернет-магазины «Озон», Wildberries и «Подписные издания». Также на журнал можно подписаться на Почте России и получить его в удобном отделении или с доставкой.

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.

Свежий номер традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.