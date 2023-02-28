По словам экс-куратора «Эрарта Сцены» и организатора Дениса Рубина, «Кружок», обосновавшийся внутри кафе «Рубинштейн», «настолько хорошо себя чувствует, что умудрился продолжить работу даже тогда, когда "Рубинштейн" закрылся». Бар получил все пустующее на сегодняшний день пространство кафе на Фонтанке, 67-69 «в свое полное распоряжение» на весь март 2023 года — в течение месяца здесь будет работать pop-up клуб с баром, билетами, концертами и посиделками.

«Судя по тому, какие артисты дали свое согласие на участие в проекте, все это будет похоже на "Эрарта Сцену", уплотненную во времени и пространстве, но все с тем же определением формата: "Простые радости для сложных людей"», — пишет о проекте Рубин.