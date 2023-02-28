Бар, который на месяц станет объединением, соберет в одном помещении группы «Вежливый отказ» и «Плейлист Венкова», проведет чемпионат поэзии имени Маяковского и устроит выставку к 35-ю группы «Колибри».
По словам экс-куратора «Эрарта Сцены» и организатора Дениса Рубина, «Кружок», обосновавшийся внутри кафе «Рубинштейн», «настолько хорошо себя чувствует, что умудрился продолжить работу даже тогда, когда "Рубинштейн" закрылся». Бар получил все пустующее на сегодняшний день пространство кафе на Фонтанке, 67-69 «в свое полное распоряжение» на весь март 2023 года — в течение месяца здесь будет работать pop-up клуб с баром, билетами, концертами и посиделками.
«Судя по тому, какие артисты дали свое согласие на участие в проекте, все это будет похоже на "Эрарта Сцену", уплотненную во времени и пространстве, но все с тем же определением формата: "Простые радости для сложных людей"», — пишет о проекте Рубин.
Расписание pop-up клуба от творческого объединения «Кружок» на март:
- 4 марта. Открытие проекта. Вечеринка «Понеуехавшие»
- 5 марта. Чемпионат поэзии имени Маяковского
- 7 марта. Аfterparty после трибьют-концерта группы «Колибри» на Новой сцене Александринского театра
- 8 марта. Открытие выставки фотографий к 35-летию группы «Колибри».
- 9 марта. Концерт джазового коллектива «Tundra Art Ensemble»
- 10 марта. Макс Иванов, концерт по заявкам.
- 11 марта. Концерт музыкально-театральной группы «Сестра Петра».
- 12 марта. Чемпионат поэзии имени Маяковского.
- 16 марта. Владимир Мартынов. Концерт и разговор.
- 17 марта. Секретный гость №1.
- 18 марта. Концерт рок-группы «Вежливый отказ».
- 19 марта. Яковлев и Шумилов. Петербургская премьера проекта.
- 20 марта. Концерт Полины Осетинской.
- 23 марта. Концерт пост-панк группы «Плейлист Венкова».
- 24 марта. Секретный гость №2.
- 25 марта. Концерт и вечеринка «Dizzy Dutch Duck.
- 26 марта. Секретный гость №3.
- 30 марта. Концерт МАСМ (Московский Ансамбль Современной Музыки).
- 31 марта. Секретный гость №4.
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