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Опрос: только 15% петербуржцев оценивают качество уборки снега с улиц на хорошо и отлично

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«Тройку» работе коммунальщиков ставят около 33% горожан. Хотя в этом году Петербург немного увеличил свой средний балл (+0,6). Больше всего людей беспокоит практикой повсеместного использования солевых реагентов.

Dmitrii Iakimov / Shutterstock.com

Такие цифры представили в сервисе SuperJob. В опросе приняли участие 1 500 представителей экономически активного населения Петербурга. Из них отметку «хорошо» за качество уборки улиц от снега ставят 12%, на «отлично» оценивают только 3%. Удовлетворительных отметок около 33%.

Число неудовлетворительных отзывов больше: на 2 балла из 5 уборку улиц зимой оценили 29% петербуржцев, на «единицу» — 19%. Средний балл за качество уборки улиц от снега в Петербурге составил 2,5. За год показатель прибавил, но лишь 0,6 баллов.

Петербуржцы говорят, что они в первую очередь недовольны практикой повсеместного использования солевых реагентов, также много жалоб на скользкую брусчатку. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась, но еще есть над чем работать.

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