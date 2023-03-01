Закрытие «Ладожской», рецептурные лекарства онлайн и льготы для владельцев электромобилей: что изменится для петербуржцев в марте

Средства индивидуальной мобильности в ПДД

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса включили в ПДД. По новым правилам граждане могут передвигаться по вело- и пешeходным дорожкам на электротранспорте, не превышающем 35 килограмм. На тротуарах приоритет остается у пешеходов.

Ехать по проезжей части можно на электросамокатах любой массы, но при этом есть условия: пользователь должен быть старше 14 лет, кататься только по правому краю дороги или по велодорожке, передвижение только на тех участках дороги, где максимальная скорость движения ограничена до 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов.

Полностью запрещены остановки и стоянки, движение на направляющих и островках безопасности. Кроме того, в зонах, где будут разрешать, ограничивать или запрещать движение средств индивидуальной мобильности, разместят специальные знаки.