Закрытие «Ладожской», рецептурные лекарства онлайн и льготы для владельцев электромобилей: что изменится для петербуржцев в марте

Льготы для владельцев электромобилей, новое выставочное пространство и «Твой бюджет 2.0»: «Собака.ru» рассказывает, какие изменения произойдут в первом весеннем месяце.
Кредитные каникулы
Физические лица, ИП и субъекты малого и среднего предпринимательства до 31 марта могут подать заявления на кредитные каникулы по договорам, заключенным до 1 марта 2023 года.
Закрытие «Ладожской»
4 марта станцию метро «Ладожская» закроют на капитальный ремонт на 11 месяцев. Для пассажиров запустят бесплатный трамвай-шаттл между «Ладожской» и «Площадью Александра Невского», что позволит разгрузить «Новочеркасскую». А поезда «Ласточка», курсирующие от станции Тихвин до Ладожского вокзала и обратно, будут теперь ездить от станции «Рыбацкое».
Средства индивидуальной мобильности в ПДД
Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса включили в ПДД. По новым правилам граждане могут передвигаться по вело- и пешeходным дорожкам на электротранспорте, не превышающем 35 килограмм. На тротуарах приоритет остается у пешеходов.
Ехать по проезжей части можно на электросамокатах любой массы, но при этом есть условия: пользователь должен быть старше 14 лет, кататься только по правому краю дороги или по велодорожке, передвижение только на тех участках дороги, где максимальная скорость движения ограничена до 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов.
Полностью запрещены остановки и стоянки, движение на направляющих и островках безопасности. Кроме того, в зонах, где будут разрешать, ограничивать или запрещать движение средств индивидуальной мобильности, разместят специальные знаки.
Проект «Твой бюджет 2.0»
С 1 по 31 марта на сайте «Твой бюджет» можно оставить предложения по разработке сервисов и мобильных приложений, развитию цифровой среды в городе. В апреле — июне пройдут публичные обсуждения, а победителей выберет жюри в июле. На реализацию проектов-победителей в бюджете Петербурга на следующий год выделят до 90 млн рублей (не более 15 млн на одну инициативу).
Перерасчет платы за вывоз мусора
Если граждане отсутствуют в жилом помещении более пяти дней подряд, они смогут заплатить меньше за вывоз отходов. Для этого необходимо написать заявление о перерасчете, приложив подтверждающие документы (билеты, путевки, бронирование, например), и отнести его в управляющую компанию или оператору ТКО.
Повышение акцизов на сигареты и жидкости для вейпа
C 1 марта повысили на 2% акциз на сигареты и папиросы до 2603 рублей за тысячу штук, на жидкости для вейпов — до 20 рублей за миллилитр, на нагреваемый табак до 8669 рублей за килограмм. Участники рынка электронных сигарет опасаются роста нелегальной продукции и прогнозируют увеличения стоимости продукции в три раза.
Защита персональных данных владельцев недвижимости
Третьи лица теперь не могут получить из ЕГРН информацию о собственниках без их согласия. Доступ будет у супругов, сотрудников госорганов и нотариусов. Такая мера поможет защитить персональные данные от мошенников.
Запуск выставочного пространства в БКЦ «Нота»
25 марта в реинкарнированной библиотеке Красногвардейского района откроют выставочное пространство и представят арт-объекты и инсталляции петербургских художников. Обновленный культурный центр запустят 10 ноября: музыкальный, поэтический и печатный коворкинги, книжный фонд с 90 000 изданий, зал с амфитеатром, комната для конференций в режиме офлайн и онлайн-трансляции на 360 градусов. За концепцию БКЦ «Нота» отвечало архитектурное бюро Serious Project во главе с Григорием Писаренко (команда разрабатывала проект БКЦ «Шкаф»).
Запрет на работу водителем общественного транспорта гражданам с судимостью
Больше не смогут управлять общественным транспортом или такси россияне и граждане стран-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) с неснятой или непогашенной судимостью по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве, против общественной безопасности и конституционного строя.
Новые обязанности сервисов объявлений
Сайты и сервисы с объявлениями с аудиторией более 100 тысяч пользователей теперь должны пресекать экстремистские, содержащие нецензурную брань, пропагандирующие порнографию, насилие и жестокость материалы.
Книжный клуб в «Третьем месте»
В особняке Лопухиных-Нарышкиных на Литейном открывают книжный клуб 1 марта. На первой встрече участники обсудят новый сборник рассказов Павла Пепперштейна «Пытаясь проснуться», созданный российским писателем и генеративной нейросетью ruGPT-3.
Льготы для владельцев электромобилей
Владельцы электромобилей с 1 марта и до конца года могут бесплатно ездить по платным федеральным трассам М-1 «Беларусь» (включая «Обход Одинцова»), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Москва—Нижний Новгород—Казань, Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Такое право получают после того, как приобретут за 3000 или 3500 рублей или арендуют бесконтактный транспондер T-pass, обратившись в офис поддержки «Автодор—Платные дороги». У водителей, которые попытаются проехать с таким устройством на обычной машине, со счета спишут деньги, а транспондер заберут.
Полеты в Гянджу
С марта из Петербурга начинают летать самолеты в Гянджу (Азербайджан). Первый рейс по направлению Баку — Петербург — Гянджа — Петербург–Баку запланирован на 19 марта. Далее — по воскресеньям.
Онлайн-покупка рецептурных лекарств
Власти проведут эксперимент по продаже рецептурных препаратов в интернете. До марта 2024 года дистанционно можно будет приобрести медикаменты в Москве и области, в Белгороде. Если итоги теста станут успешными, практику распространят и на другие регионы.
Поддержка малого и среднего бизнеса
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставили преимущественное право выкупа движимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности: грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники и другого. Ранее такое право было только на недвижимость.
Туристические визы для иностранцев
Иностранцам выдадут визу на срок до полугода, если они подтвердят бронирование в гостинице, внесенной в федеральный реестр. Перечень государств, чьи граждане смогут получить визу на таких условиях, определят власти.
Ограничение на использование иностранных мессенджеров
При предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания, а также банкам и некредитным финансовым организациям больше нельзя делать банковские переводы, использовать зарубежные мессенджеры для передачи платежных документов, персональных данных и информации о переводе денежных средств. Роскомнадзор включил в перечень Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.
Контроль за иностранными инвестициями
Компании, находящиеся под контролем иностранных инвесторов и желающие заниматься стратегическими видами экономической деятельности, должны согласовывать с правительтсвенной комиссией полученные лицензии.
Изменения в режиме работы «Сенной площади»
С 1 марта по 28 апреля станцию метро «Сенная площадь» будут закрывать на вход в будни с 08:15 до 12:10, а с 16:00 до 19:00 — ограничивать. 25 и 26 марта вестибюль полностью закроют для входа и выхода. Изменения в графике работы связаны с ремонтом эскалатора.
Ужесточение выдачи лицензий на оружие
Подозреваемые или обвиняемые в умышленном преступлении, а также гражданам, несущим опасность нарушения прав и свобод людей или угрозу государственной и общественной безопасности по результатам проверки ФСБ или органов внутренних дел не будут выдать лицензию на покупку, экспонирование или коллекционирование оружия. Обжаловать такое решение можно в суде.
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