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Петербург оказался вне топа самых культурных городов России

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Он уступил Петрозаводску, Томску и Вологде, расположившись лишь на 13 строчке рейтинга. Рейтинг составили эксперты Высшей школы экономики, которые провели собственное исследование и выяснили, в каких городах самый высокий культурный капитал.

Olga Visavi / Shutterstock.com

В своей работе специалисты оценивали не только разнообразие культурных объектов города, но желание горожан ими пользоваться. Об этом сообщают «Известия». «В исследовании мы сделали акцент на том, насколько доступны культурные блага и насколько они находятся в обращении каждого жителя города. Оказалось, что у людей из первой десятки городов больше шансов для культурного роста. Это может быть связано с тем, что человек в некрупных городах располагает гораздо большим количеством свободного времени», — пояснил заведующий лабораторией исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Руслан Хестанов.

Самыми культурными городами оказались Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск и Вологда. Москва же оказалась на 28-й позиции. «Москва, например, предлагает много возможностей, но они оказываются невостребованными. Видимо, этому виной пресыщенность столичных жителей — мало кто регулярно ходит на постоянные экспозиции в музеи. Хотя, конечно, нельзя сказать, что театры, ярмарки, фестивали и выставки пустуют, поэтому Москва и заняла место в первой половине рейтинга», — объяснила доцент кафедры социокультурных практик и коммуникаций факультета культурологии РГГУ Мария Золотухина.

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