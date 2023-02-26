Петербург оказался вне топа самых культурных городов России

В своей работе специалисты оценивали не только разнообразие культурных объектов города, но желание горожан ими пользоваться. Об этом сообщают «Известия». «В исследовании мы сделали акцент на том, насколько доступны культурные блага и насколько они находятся в обращении каждого жителя города. Оказалось, что у людей из первой десятки городов больше шансов для культурного роста. Это может быть связано с тем, что человек в некрупных городах располагает гораздо большим количеством свободного времени», — пояснил заведующий лабораторией исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Руслан Хестанов.

Самыми культурными городами оказались Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск и Вологда. Москва же оказалась на 28-й позиции. «Москва, например, предлагает много возможностей, но они оказываются невостребованными. Видимо, этому виной пресыщенность столичных жителей — мало кто регулярно ходит на постоянные экспозиции в музеи. Хотя, конечно, нельзя сказать, что театры, ярмарки, фестивали и выставки пустуют, поэтому Москва и заняла место в первой половине рейтинга», — объяснила доцент кафедры социокультурных практик и коммуникаций факультета культурологии РГГУ Мария Золотухина.