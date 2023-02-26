Порывистый ветер и мороз: какой будет погода в Петербурге в воскресенье по версии синоптиков

«Температура воздуха -2…-4 градуса, по области -1…-6. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В ночь на понедельник снег постепенно прекратится, а температура опустится немного ниже -10, днем же появится солнце и прогреет воздух до -3…-5», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 февраля, облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северный, северо-западный слабый, днем западный умеренный. Температура воздуха ночью -11...-13 градусов, днем -3...-5. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.