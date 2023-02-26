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Порывистый ветер и мороз: какой будет погода в Петербурге в воскресенье по версии синоптиков

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 февраля, город окажется под влиянием северной периферии циклона, центр которого в середине дня окажется над востоком Тверской области. В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег.

g_reg / Shutterstock.com

«Температура воздуха -2…-4 градуса, по области -1…-6. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В ночь на понедельник снег постепенно прекратится, а температура опустится немного ниже -10, днем же появится солнце и прогреет воздух до -3…-5», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 февраля, облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северный, северо-западный слабый, днем западный умеренный. Температура воздуха ночью -11...-13 градусов, днем -3...-5. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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