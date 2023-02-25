Ветер крепчает: вот какой будет петербургская погода в субботу

«Температура воздуха −1…−3 градуса, по области 0…−5. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 февраля, облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем временами небольшой снег. Ветер ночью восточных направлений слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем слабо повышаться.