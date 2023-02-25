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Ветер крепчает: вот какой будет петербургская погода в субботу

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 25 февраля, синоптическую ситуацию в атмосфере над городом будет формировать северо-восточная периферия циклона, выходящего своим центром на территорию Белоруссии. В регионе ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег.

Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock.com

«Температура воздуха −1…−3 градуса, по области 0…−5. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 февраля, облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем временами небольшой снег. Ветер ночью восточных направлений слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем слабо повышаться.

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