Спустя более 100 лет в Спас на Крови вернется пропавшая плащаница

Антиквар сообщил о находке в музей-памятник «Исаакиевский собор», так как в его собрании не сохранилось такого рода предметов, и пригласил посмотреть ее. Начальник отдела учета фондов музея-памятника Юлия Ушкова рассказала, что, когда сотрудники музея уже были на пути в Рыбинск, антиквар позвонил им и сообщил о штампе на оборотной стороне. «На шелковой подкладке находится красивый фигурный штамп, надпись на котором свидетельствует о том, что это дар Храму Воскресения Христа, Санкт-Петербург, 1907 год. То есть это год освящения храма. Видимо, к этому событию она и была преподнесена в дар», — пояснила она.

«Это действительно исторический, выдающийся артефакт, который мы обнаружили. Сейчас идет процесс поступления этого артефакта в государственный музейный фонд и в собрание Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». Он будет находиться в храме Спаса на Крови, там, где он находился более ста лет назад», — прокомментировал директор музея-памятника Исаакиевский собор» Юрий Мудров. В музее воспринимают возвращение такого рода предмета «как своего рода благословение».

Эксперты отмечают великолепное исполнение найденного артефакта. «Здесь, во-первых, великолепная живопись по металлу. Здесь невероятное по качеству шитье серебряной и золотой нитью. Кроме того, здесь еще жемчуг, бисер, пайетки. Вместе с тем это, конечно, мемориальный предмет и исторический», — рассказала Ушакова.

За последние годы в музей-памятник "Исаакиевский собор" вернулись более двух десятков подлинных предметов, отметила начальник отдела учета фондов. В их числе - целый ряд предметов, созданных ювелирными фабриками - поставщиками императорского двора, а также обнаруженный в Угличе перламутровый паломнический крест, подаренный Исаакиевскому собору петербургскими купцами в 1859 году.