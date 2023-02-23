С запада надвигается теплый атмосферный фронт: прогноз синоптиков для Петербурга на четверг

«К вечеру температура воздуха повысится до −4…−6 градусов, по области −4…−9, местами −10…−15. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 февраля, снег, днем небольшой. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.