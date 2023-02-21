Вход на станцию метро «Сенная площадь» будут закрывать по утрам в течение 2 месяцев

Капитальный ремонт эскалатора №1 на «Сенной площади» пройдет с 1 марта по 28 апреля. В этот период изменится режим работы вестибюля станции. По рабочим дням с 08:15 до 12:10 вход в вестибюль будет закрыт, в вечернее время с 16:00 до 19:00 — ограничен. 25-26 марта вестибюль полностью закроется для входа и выхода пассажиров.

«В период закрытия вестибюля станции на вход оказание помощи маломобильным пассажирам не представляется возможным, так как пропуск маломобильных групп населения на резервном эскалаторе невозможен», — отмечают в пресс-службе петербургской подземки.

Напомним, в марте на капитальный ремонт закроется станция метро «Ладожская», работы продлятся 11 месяцев. За это время планируется восстановить гидроизоляцию наклонного хода и заменить водоотводящие зонты, капитально отремонтировать эскалаторы, заменить внутренние системы и коммуникации, облицовку стен и напольное покрытие. На время, пока станция будет закрыта, между «Ладожской» и «Площадью Александра Невского» запустят бесплатный трамвай-шаттл, а на самом мосту на мосту Александра Невского появится выделенная линия для трамваев.

Кроме того, с 23 по 26 февраля включительно, а также 8 марта будет закрыт вестибюль станции метро «Технологический институт 1». «Технологический институт 2» в эти дни работать будет — в пресс-службе метрополитена просят планировать свой маршрут заранее.