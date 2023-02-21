В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта. И вот когда

В Кировском районе с 23 февраля по 23 апреля будет закрыто движение транспорта по Старо-Петергофскому проспекту в направлении от Нарвского проспекта к площади Стачек — в связи с производством работ по ремонту трамвайных путей. Объезд можно осуществить по набережной Обводного канала, улицах Розенштейна, Ивана Черных, Лифляндской, Калинина и Трефолева, а также по Нарвскому проспекту.

В Московском районе с 23 февраля по 8 марта будет ограничено движение транспорта по Благодатной улице от проспекта Юрия Гагарина до Витебского проспекта — в связи с производством работ по размещению временного ограждения при работах на сетях.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

«Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Будьте внимательны на дороге. Соблюдайте требования дорожных знаков и правила остановки и стоянки, чтобы не препятствовать работе коммунальных служб по уборке проезжей части, тротуаров и дворов», — отметили в ГАТИ.