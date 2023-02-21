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Без осадков, но с заморозками: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на сегодня и ближайшие дни

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Особенно заметны они будут в ночные часы — когда температура воздуха опустится до -20 градусов.

Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, во вторник, 21 февраля, Петербург останется на западной периферии антициклона, который сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду и не вызовет существенных осадков.

Температура воздуха сегодня в городе составит -7…-9 градусов, по области -6…-11. Ветер ожидается северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, по данным Леуса, по-прежнему без осадков. При этом похолодание продолжится — и будет особенно заметным в ночные часы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 22 февраля, в Петербурге ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер прогнозируется северный направлений слабый. Температура воздуха в ночное время суток составит -13…-15 градусов, в пригородах до -19, днем -7…-9. На дорогах образуется гололедица.

В четверг, 23 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков. В ночное время суток температура воздуха в городе составит -15…-17 градусов, в пригородах до -20, днем -6…-8. Гололедица на дорогах сохранится.

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