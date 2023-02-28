Расширение Дома Книги, каток в особняке XIX века и обновленная библиотека Белинского: все открытия февраля в Петербурге

Интерьер с восстановленным деревянным аттракционом, на котором любили кататься дети императорской четы, обновленная библиотека 1900 года с подлинным дубовым шкафом: «Собака.ru» рассказывает, какими запусками Петербург запомнил уходящий месяц.
Зал с горкой
Интерьер первоначально именовали Первой парадной комнатой Александровского дворца, свое нынешнее название он получил в 1833 году, когда вдовствующая императрица Мария Федоровна подарила внукам (детям Николая I и Александры Федоровны) катальную горку. Деревянный аттракцион перевезли из Аничкова дворца и установили в парадный зал (между Портретным и Библиотекой). Дети императорской четы любили кататься с него на ковриках. Во время Великой Отечественной войны горка была утрачена.
В начале февраля интерьер открыли для посетителей. За два года специалисты отреставрировали наборный паркет, облицовку стен из искусственного мрамора конца XVIII века, восполнили небольшие утраты мраморного камина 1843 года, воссоздали дубовые дверные и оконные заполнения и, конечно, саму горку по архивным документам.
Где: Пушкин, Дворцовая, 2.
Лекторий в особняке Кочубея
В конце февраля НИУ ВШЭ открыл лекторий в Белом зале с полуротондой: беломраморный камин, круглые медальоны на стенах, лепные орнаменты — красота! Долгое время интерьеры неоклассического особняка статского советника, императорского церемониймейстера и страстного коллекционера Василия Кочубея видели лишь студенты и преподаватели курсов дополнительного образования. В марте зовут всех на лекции искусствоведов Ивана Чечота и Ксении Малич, историка дизайна Павла Ульянова — расскажет об истории стула. Летом запустят экскурсии, будут проводить детские и юношеские интенсивы.
Где: Пушкин, Радищева, 4, Белый зал.
Музей спорта
В доме князя Абамелек-Лазарева, в комитете по спорту открыли музей с двумя выставочными пространствами. В одном представлена постоянная экспозиция «История отечественного спорта», охватывающая полтора века побед и достижений — с конца XIX столетия и до наших дней. В другом расположена временная — «История ГТО». Есть награды, личные вещи спортсменов Виталия Абалакова, Людмилы Игнатьевой, Игоря Бобрина, Екатерины Гордеевой, кубки всесоюзных и международных турниров, в том числе призы III Зимней спартакиады народов СССР, Кубок V Летней Спартакиады народов СССР, приз XIII Международного хоккейного турнира на призы газеты «Ленинградская правда», приз чемпионата Европы по борьбе 1976 года и другие.
Где: набережная реки Мойки, 23.
Библиотека имени Белинского
Библиотеку на Гражданском проспекте 1900 года открыли после ремонта. Пространство разделено на две части — взрослую и детскую. В первой расположены лекционно-выставочный, конференц-залы или для культурных мероприятий, установлены станции самообслуживания. Во второй — помещение для мастер-классов, комната настольных игр, концертный зал. Из интересных деталей — отреставрированный дубовый шкаф 1900 года, переживший блокаду.
Где: Белинского, 15.
Цокольный этаж Дома книги
На цокольном этаже исторического книжного в конце февраля откроют зал с научно-популярными изданиями, узконаправленной литературой по гуманитарным наукам, книгами о спорту, механике, рукоделии и кулинарии. Еще здесь установят стойку для выдачи интернет-заказов. В оформлении интерьера использовали дерево и металл, а архитектурно-художественные элементы сохранили.
В конце прошлого года петербуржцы увидели обновленный Дом книги. На первом этаже теперь есть пространство со сценой для мероприятий и зрительскими местами, стеллажи с книгами по искусству, филологии, трудами петербургских писателей, краеведческая литература, нон-фикшн, канцтовары и сувениры. На втором представлена детская и художественная литература, игрушки, есть зона для игр и мастер-классов, а вместо кафе «Зингеръ» новая точка притяжения горожан и туристов — кафе René от команды Aster с венскими стульями и ковром из метлахской плитки.
Где: Невский проспект, 28.
Каток в «Третьем месте»
Во внутреннем дворе особняка Лопухиных-Нарышкиных на Литейном 23 февраля открыли бесплатный каток. С 12 до 21 осваивать зимний вид спорта можно было до 26 февраля включительно. Сегодня стоит следить за обновлениями на сайте пространства. Возможно, еще удастся встать на лед в один из морозных выходных.
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