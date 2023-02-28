Расширение Дома Книги, каток в особняке XIX века и обновленная библиотека Белинского: все открытия февраля в Петербурге

Зал с горкой

Интерьер первоначально именовали Первой парадной комнатой Александровского дворца, свое нынешнее название он получил в 1833 году, когда вдовствующая императрица Мария Федоровна подарила внукам (детям Николая I и Александры Федоровны) катальную горку. Деревянный аттракцион перевезли из Аничкова дворца и установили в парадный зал (между Портретным и Библиотекой). Дети императорской четы любили кататься с него на ковриках. Во время Великой Отечественной войны горка была утрачена.

В начале февраля интерьер открыли для посетителей. За два года специалисты отреставрировали наборный паркет, облицовку стен из искусственного мрамора конца XVIII века, восполнили небольшие утраты мраморного камина 1843 года, воссоздали дубовые дверные и оконные заполнения и, конечно, саму горку по архивным документам.

Где: Пушкин, Дворцовая, 2.