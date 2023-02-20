Минтранс поручил регионам создать парковки для электросамокатов. В Петербурге выступили против — и вот почему

1 марта вступит в силу новая редакция ПДД, призванная урегулировать движение электросамокатов, моноколес, гироскутеров и прочих средств индивидуальной мобильности. В частности, документ вводит запрет движения на скорости более 25 километров в час, выезд на обочины лицам младше 14 лет и другие ограничения. Как пишет «Коммерсантъ», специальное письмо Минтранса о вступлении в силу новой редакции ПДД направлено властям региона. Информацию об этом подтвердили и в самом министерстве, отметив, что текст письма согласован с ГИБДД.

Согласно тексту письма, регионам необходимо заранее создать «условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ» путем интеграции их «в транспортную систему». Также от властей регионов требуется организовать специальные парковки для электросамокатов и других СИМ, создавая их в местах общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метрополитена, остановками общественного транспорта, около ТЦ. Отмечается, что паркинги не должны становиться препятствием для пешеходов — в крайнем случае их можно размещать в парковочных карманах, обозначив их соответствующими знаками.

По мнению главы комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга Алексея Цивилева, фактически скоростной лимит движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам составит не 25, 45 километров в час — из-за так называемого нештрафуемого порога в 20 километров в час, который прописан в Кодексе об Административных правонарушениях. «Это создаст реальную угрозу безопасности не только для лиц, использующих для передвижения СИМ, но и для пешеходов», — заявил он. Депутат уже направил фициальное обращение премьеру Михаилу Мишустину с просьбой приостановить вступление в силу изменений ПДД и направить их на новое обсуждение.

Представители сферы кикшеринга, в свою очередь, одобрили действия Минтранса. «Приветствуем подход, когда регионы и все участники рынка будут заранее готовы к вступлению в силу новых ПДД, которые не только узаконят СИМ в иерархии движения, но внесут вклад в еще более безопасное передвижение», — прокомментировали в «Яндекс Go». В проекте «Юрент» считают, что письмо министерства будет иметь «позитивное влияние» на развитие отрасли: «Оно должно внести ясность в актуальные правила регулирования СИМ и трактовку вступающих в силу ПДД и поможет избежать избыточного регулирования на местах».