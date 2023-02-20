Филиал «Ленфильма» в Красносельском районе готовится к сносу. Здесь снимали Шерлока Холмса и «Белое солнце пустыни»

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Госстройнадзор, уведомления о сносе пяти зданий общей площадью более 26 тысяч квадратных метров были обнародованы на прошлой неделе. Речь идет о цехе обработки пленки и водоподготовки, производственном и вспомогательном корпусах, а также автобазе — все это филиал «Ленфильма» «Сосновая Поляна» возле парка Новознаменка в Красносельском районе, который существовал с 1970-х годов. В разные годы здесь проходили съемки телефильма о Шерлоке Холмсе и сцен к ленте «Белое солнце пустыни».

В последние время филиал киностудии не использовался по назначению — работала только автобаза с парком ретромашин, тогда как остальные помещения сдавались в аренду под автосервисы, склады и офисы. Сохранение «Сосновой Поляны» в планы «Ленфильма» не входило.

По оценкам экспертов, опрошенных изданием, возможный объем инвестиций для данных территорий — 10 миллиардов рублей. Предполагается, что здесь может появиться 60-80 квадратных метров жилой недвижимости.