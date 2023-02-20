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Ночные заморозки и утренняя гололедица: какой будет погода в Петербурге в начале рабочей недели?

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На метеорологические условия в городе влияет гребень антициклона. Публикуем прогноз синоптиков на сегодня и ближайшие дни.

Helga_foto / Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 20 февраля, метеорологические условия в Петербурге сформирует вытянувшийся с северо-востока гребень антициклона. В такой ситуации в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег.

Температура воздуха в понедельник в городе составит -4…-6 градусов, по области -3…-8. Ветер ожидается восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, по данным Леуса, «днем без существенных осадков и похолодает».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 21 февраля, ночью в Петербурге обойдется без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер ожидается восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в ночное время суток составит -9…-11 градусов, в окрестностях местами до -14, днем от -7 до -9. На дорогах образуется гололедица.

В среду, 22 февраля, в городе местами пройдет небольшой снег, а ветер станет слабым — и северных направлений. Ночью температура воздуха составит -14…-16 градусов, местами до -19, днем -8…-10. Гололедица на дорогах сохранится.

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