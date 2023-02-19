Погоду сформирует циклонический вихрь: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха -3…-5 градусов, по области -2…-7. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник местами небольшой снег, днем -4…-6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 февраля, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер восточных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -4...-6. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.