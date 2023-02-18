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«Порывистый ветер закружит метелями»: синоптики дали прогноз погоды в Петербурге на выходные

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 февраля, метеорологические условия в городе сформирует периферия циклона, центр которого в середине дня окажется над странами Прибалтики. Это станет причиной облачной погоды, пройдёт небольшой снег, а порывистый ветер закружит метелями.

DimaBerlin/shutterstock

«Температура воздуха −2…−4 градуса, по области −1…−6. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, с порывами до 11–16. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба., что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 февраля, будет облачно. Временами снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3...-5 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

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