«Порывистый ветер закружит метелями»: синоптики дали прогноз погоды в Петербурге на выходные

«Температура воздуха −2…−4 градуса, по области −1…−6. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, с порывами до 11–16. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба., что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 февраля, будет облачно. Временами снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3...-5 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.