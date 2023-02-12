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В Петербург приходит холодный гребень антициклона: вот какой будет погода в воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 12 февраля, погоду в городе начнет формировать холодный, сухой и относительно малооблачный гребень антициклона. А затем небо постепенно затянут плотные облака, вечером пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег – так проявит себя приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт.

«Температура воздуха к вечеру повысится до −1…+1 градус, по области −4…+1. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, во второй половине дня начнет падать и составит 761 миллиметр ртутного столба., что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 февраля, ночью небольшой снег, мокрый снег, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывы сильного. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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