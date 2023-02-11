Метели и морозы уступят место оттепели: какой будет погода в Петербурге на выходных?

Сегодня погоду в городе будет определять «небольшой, но активный циклон», который уже к вечеру воскресенья принесет потепление.
По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 февраля, территорию Петербурга своим северным краем заденет «небольшой, но активный циклон», названный европейскими метеорологами «Роберт» («Robert»). Смещаясь центром в районы Новгородской области, он станет причиной облачной с прояснениями погоды и вызовет кратковременный снег. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.
Температура воздуха сегодня в городе составит 0…-2 градуса, по области -4…+1 градус. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
В воскресенье, по данным Леуса, ожидается преимущественно без осадков; будет морозная ночь, а поздним вечером начнется слабая оттепель.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 12 февраля, ночью и в первой половине дня обойдется без существенных осадков, к вечеру в Петербурге пройдет небольшой снег. Ветер ожидается умеренный. Температура воздуха ночью составит -5…-7 градусов, местами до -10, днем от -1 до +1 градуса. Из-за перепада температур на дорогах образуется гололедица.
В понедельник, 13 февраля, ночью в городе пройдет небольшой снег, днем местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Ветер вновь усилится — днем ожидаются порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -1…+1 градус, днем +1…+3. Гололедица на дорогах сохранится.
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