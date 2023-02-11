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Метели и морозы уступят место оттепели: какой будет погода в Петербурге на выходных?

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Сегодня погоду в городе будет определять «небольшой, но активный циклон», который уже к вечеру воскресенья принесет потепление.

Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 февраля, территорию Петербурга своим северным краем заденет «небольшой, но активный циклон», названный европейскими метеорологами «Роберт» («Robert»). Смещаясь центром в районы Новгородской области, он станет причиной облачной с прояснениями погоды и вызовет кратковременный снег. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе составит 0…-2 градуса, по области -4…+1 градус. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В воскресенье, по данным Леуса, ожидается преимущественно без осадков; будет морозная ночь, а поздним вечером начнется слабая оттепель.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 12 февраля, ночью и в первой половине дня обойдется без существенных осадков, к вечеру в Петербурге пройдет небольшой снег. Ветер ожидается умеренный. Температура воздуха ночью составит -5…-7 градусов, местами до -10, днем от -1 до +1 градуса. Из-за перепада температур на дорогах образуется гололедица.

В понедельник, 13 февраля, ночью в городе пройдет небольшой снег, днем местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Ветер вновь усилится — днем ожидаются порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -1…+1 градус, днем +1…+3. Гололедица на дорогах сохранится.

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