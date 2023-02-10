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Петербург поднялся на второе место в рейтинге качества жизни регионов России

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Годом ранее Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) присудило городу только четвертую строчку рейтинга. Сейчас первое место присудили Москве, а в пятерку лидеров вошли также Тюменская область, ЯНАО и ХМАО.

Shutterstock.com

Город оценивался по 53 показателям. Петербург, в частности, лидирует в рейтинге АСИ по направлению «Работа и свое дело». Город признан самым популярным для самозанятых (430 тысяч человек). Также Петербург занимает первое место по средней продолжительности поиска работы и уровню безработицы (2%).

Еще одним показательным направлением города аналитики назвали «Потребление и досуг»: за 2022 год оно значительно подросло. Порядка 96% горожан, которые живут в радиусе 3 км от дорог общего пользования, назвали как минимум одну точку культурно-досуговой сферы. В качестве примера в Смольном назвали дома молодежи «Квадрат». Каждый месяц этот центр посещает более 2 тысяч петербуржцев.

В 2021 году Петербург был четвертым по версии АСИ (рейтинг тогда был представлен впервые), пропустив вперед Москву, Тюменскую область и ХМАО, пятерку замыкал Татарстан. В рейтинге по субъектам РФ город уступал в СЗФО Калининградской и Ленинградской областям.

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