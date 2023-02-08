Корректировка закона об охранных зонах может привести к сносу более 200 исторических зданий в Петербурге

Депутаты на заседании в первую очередь интересовались судьбой Нарвской заставы и зданий на проспекте Обуховской Обороны, которые решили снести из-за строительства развязки Большого Смоленского моста.

Заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов признал, что в Петербурге собираются снести 200 исторических домов: около 160 на Нарвской заставе, более 20 на Лиговском проспекте и восемь на проспекте Обуховской Обороны.

Президент фонда развития городского самоуправления «1870» Кирилл Страхов считает, что слушания по законопроекту проводились слишком быстро. В последний день января губернатор Александр Беглов внес законопроект на 5 183 листах, и за неделю, по мнению эксперта, вряд ли могли изучить документ полностью. Такая спешка может быть связана с сокращением бюджетов.

«Из-за экономической ситуации сокращаются капитальные расходы бюджета — как федерального, так и городского. Проекты, не обеспеченные документами, однозначно выпадут из всех программ. Поэтому городские власти пытаются прыгнуть в уходящий бюджетный поезд», — объяснил Страхов.

Напомним, в 2021 году в Петербурге на совете по сохранению культурного наследия представили проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая будет связывать Петербург и Москву. Хотя на дорогу между двумя столицами будут тратить не более трех часов, но для этого потребуется снести несколько исторических зданий в центре Петербурга.

Кроме того, в том же году совет по сохранению культурного наследия Петербурга поддержал проект строительства нового разводного моста через Неву. Его проложат в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай. На строительство планируют выделить 13 млрд рублей. Чтобы возвести переправу, придется снести восемь исторических зданий. Но этого можно избежать: еще один проект моста разработан независимыми специалистами и позволяет сохранить дома.