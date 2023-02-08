Может ли в Петербурге начаться сильное землетрясение? Отвечают ученые

Недавние события, которые потрясли Турцию и Сирию, унесли тысячи жизни и сотни домов, показали, что подземные толчки возможны в любой точке земного шара. Однако их сила, магнитуда и последствия будут отличаться в зависимости от территории, сказал заместитель директора по научной работе Единой географической службы Российской академии наук Руслан Дягилев.

«Самые сильные [землетрясения] происходят на стыке тектонических плит. Как раз последние в Турции и произошли, из-за того, что Аравийская и Анатолийская плиты трутся друг об друга», — объяснил специалист для «КП-Петербург».

Дягилев добавил, что сильные землетрясения в районе Турции происходят регулярно, а самые разрушительные катаклизмы случаются раз в 20-30 лет. При этом в Петербурге землетрясения тоже происходят, но такие слабые, что они не ощущаются, а уловить их можно только с помощью приборов.

Ведущий инженер сейсмической станции «Пулково» Владимир Карпинский подтвердил, что Балтийский щит, на котором располагается Петербург, не стоит на месте, однако ожидать в ближайшее время повторения землетрясения, как в Турции, не приходится. «У нас на территории Финляндии есть место движения, это магнитуда 2-3 балла. Зона от Ладоги до севера Ботнического залива тоже "дышащая", но там тоже 2-3 балла», — рассказал эксперт.

Ученые отмечают, что землетрясения на территории Балтийского щита происходят около 10 раз в год, а едва ощущаются только 1-2 из них. Однако петербуржцы все же могут почувствовать подземные толчки, которые случаются далеко за пределами региона.

Так было в 2013 году, когда зафиксировали Охотоморское землетрясение у западного побережья Камчатки. Тогда приборы поймали магнитуду подземных толков в 8,3 балла, а вызванные ими волны добрались даже до города. «В Петербурге тоже покачало, особенно высотки. В частности, жители 21-этажного здания на Гаккелевской улице жаловались на головокружение и тошноту», — напомнил Владимир Карпинский.