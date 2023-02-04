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Легкий мороз и снег: какой будет погода в Петербурге на выходных по версии синоптиков

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 февраля, город окажется на северо-западной периферии теряющего силы циклонического вихря. Тем не менее, он сохранит в регионе преимущественно облачную погоду, продолжит высыпать небольшой снег и удержит температуру в зоне небольших морозов. На дорогах и тротуарах местами гололедица.

g_reg/shutterstock

«Температура воздуха −2…−4 градуса, по области −1…−6. Ветер северный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 772 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 февраля, В начале ночи местами небольшой снег. Ветер ночью северный, северо-западный, днем западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -8...-10 градусов, в окрестностях до -14, днем -5...-7. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.

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