В Зеленогорске может появиться частная школа. Местные жители беспокоятся о сохранности леса на месте стройки

В документации по проекту межевания и планировки территории сказано, что будут застраивать участок площадью 22 га между границей Петербурга, Зеленогорска, проспектом Ленина и полосой отвода железной дороги. В планах возвести на этом месте частную школу-пансионат на 2 тысячи учеников и 400 сотрудников, киноконцертный комплекс, корпусы для учеников и преподавателей, а также «Жилой парк». В разных частях территории собираются построить пять индивидуальных жилых домов по 300 квадратных метров и автомобильную стоянку.

Местные жители против такого соседства, они читают, что стройка будет вестись на территории леса, что может значительно сократить его площадь. В инициативной группе в соцсети ВКонтакте говорится: «Это 28 гектаров здорового хвойного леса, который является частью единого лесного массива — туда входит и ООПТ «Щучье озеро», и территория Комаровского лесничества. На участке примерно 2 600 сосен и елей. Возраст деревьев — от 60 до 120 лет. Это здоровый лес с минимумом сухостоя. Здесь муравейники, черничники, краснокнижные лишайники и растения, редкие птицы, змеи и даже белки-летяги. Природа здесь не в курсе, что «не входит в границы городских лесов». При строительстве будут не только вырубать лес, но и осушать участок. Естественно, это отразится и на прилегающей территории — пострадает вся экосистема в целом».

Ранее сообщалось, что еще прошлым летом на участке специалисты Лесотехнической академии проводили экспертизу леса. Тогда эксперты согласились, что застройка попадает в зону лесных насаждений, но вот только деревья на этой территории ослабленные и с большим количеством сухостоя. Площадь существующих зеленых насаждений — 26,6 га, говорится в заключении, из них хотят сохранить всего 8,7 га.

В Фонде поддержки социальных инициатив «Газпрома» прокомментировали «Деловому Петербургу» ситуацию: «Участок не относится к категории земель лесного фонда Российской Федерации и городских лесов Санкт-Петербурга. Границы проектирования не затрагивают территорию заказника «Озеро Щучье». Участок был предложен администрацией города Фонду поддержки социальных инициатив Газпрома для реализации проекта строительства школы-пансионата. Все здания, которые планируется построить на указанной территории, войдут в единый комплекс, предназначенный исключительно для обучения и размещения учащихся и педагогов. Фонд как заказчик проекта действует в строгом соответствии с законодательством. Для учета мнения жителей в настоящее время проводится процедура общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории. Фонд планирует применять принципы ландшафтного проектирования и сохранить максимально возможное количество зеленых насаждений...».

Такой подход не устраивает местных жителей: они пишут в комитет градостроительству и архитектуре негативные отзывы о проекте. На конфликт обратив внимание Следственный комитет РФ: его глава Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по информации о планируемой вырубке.