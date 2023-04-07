8 небанальных музеев Петербурга и Ленобласти, о которых вы скорее всего не знали

Дом станционного смотрителя

Первый в России музей литературного героя в здании бывшей почтовой станции создан по повести Пушкина «Станционный смотритель». При жизни поэта здесь проходил Белорусский почтовый тракт, соединявший Петербург с западными и южными губерниями. Говорят, сам Александр Сергеевич не менее 13 раз проезжал Вырскую почтовую станцию по дороге к родовому имению Михайловское.

Комплекс состоит из двух каменных корпусов, конюшни, сарая, шорной, пожарной каланчи, колодца и кузницы. В главном три экспозиции: «чистая половина для господ проезжающих», комната Дуни (дочери смотрителя) и ямщицкая, где можно увидеть омуты, уздечки, сбруи и дуги с колокольчиками. В соседнем здании представлена выставка о почтовой системе XIX века. Круглый год открыта смотровая площадка в здании пожарной каланчи. Есть экскурсии по пространству, где расскажут подробнее о часовне XIX века и верстовом столбе.

Где: деревня Выра, Большой проспект, 32А.

Время работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Стоимость: 200 рублей.