Предсказаний не будет: в Ленинградском зоопарке умерли сурки-«метеорологи»

Грызуны появились в 2017 году в зоопарке, их подарил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Они быстро стали новыми «предсказателями» весны, заменив на этом посту сурка-байбака Фрола.

Ижорик и Августина смогли дожить до глубокой старости. В Ленинградском зоопарке пояснили, что грызунов привезли к ним уже во взрослом возрасте, а умерли от инсульта, вызванного старостью, пишет «Петербургский дневник».

«Они были очень обаятельные и дружелюбные, за ними всегда было интересно наблюдать, особенно летом», — добавляют в пресс-службе Ленинградского зоопарка. Других байбаков в Петербурге нет, детенышей пары давно развезли по другим городам.

Традицию отмечать начало весны есть в Канаде и США. Если сурок 2 февраля выходит из норы, видит свою тень и, пугаясь, прячется обратно, значит, весна наступит только через шесть недель. А если он спокойно покидает домик, значит, ждать холодов больше не стоит. Обычно этот день Ижорик и Августина просыпали и не вылезали из норы до конца февраля.