Оттепель не отступает: синоптик рассказал про прогноз погоды в Петербурге на ближайшие дни

Также синоптик отметил, что сегодня погода в Петербурге будет сформирована теплой периферией обширного циклона, выходящего центром на север Скандинавии. Под его влиянием в городе будет облачно, местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах мокрый снег. Наибольшая вероятность выпадения осадков в утренние и в вечерние часы. На дорогах и тротуарах скользко.

«После 10 часов утра температура воздуха в Северной столице перешла в положительную часть шкалы, термометры показали +0,2 градуса. В ближайшее время циклоны продолжат поставлять к берегам Невы теплые и влажные атлантические воздушные массы, и рост температуры продолжится», — подчеркнул Леус.

Температура воздуха -1…+1 градус, по области -4…+1 градус. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами с дождем, оттепель усилится, температура днем повысится до +3 градусов.

«Следующий раз отрицательную температуру на термометрах Петербурга мы увидим только во вторник, и скорее всего, ближе к вечеру. При этом возврат «морозов» будет непродолжительным и начало февраля вновь будет оттепельным», — добавил синоптик.