В сети показали как будет выглядеть будущий храм святой Нины

По словам настоятеля будущего храма иерея Артемия Наумова, сейчас идёт работа над проектом здания, планируется ряд деталей, которые будут отсылать к теме блокады. «Так, некоторые фрески и образа будут символизировать блокадный Ленинград. Уже написана икона святой равноапостольной Нины, парящей над осажденным городом», — рассказал клирик. Но посмотреть как будет выглядеть будущая церковь можно уже сейчас. «Петербургский дневник» опубликовал несколько кадров.

Кроме того, в храме будет непрерывно вестись аудиопоминовение погибших, часть имен из известных 600 тыс. жертв блокады уже записана. Храм появится на перекрестке Бухарестской улицы и Козловского переулка, рядом с блокадным захоронением. Осенью прошлого года специалисты комитета по градостроительству и архитектуре уже приступили к согласованию эскизного проекта. Имя святой Нины, выбрано не случайно. Её день отмечается 27 января, в день снятия блокады Ленинграда.

Петербуржцы собирают подписи за создание мемориального сквера на Петроградской стороне. Активисты хотят сохранить зеленый уголок на углу Сытнинской и Кронверкской, уберечь его от застройки и увековечить историческое место: крупнейшее захоронение первых строителей Петербурга.

На месте сквера у школы на проспекте Науки хотят построить налоговую. Местные жители борются с этим решением. Куйбышевский районный суд признал законным разрешение на строительство здания ФНС на месте сквера у школы №121 на проспекте Науки. Активисты считают, что новое семиэтажное здание ухудшит условия обучения детей.