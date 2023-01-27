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На месте сквера у школы на проспекте Науки хотят построить налоговую. Местные жители борются с этим решением

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Куйбышевский районный суд признал законным разрешение на строительство здания ФНС на месте сквера у школы №121 на проспекте Науки. Активисты считают, что новое семиэтажное здание ухудшит условия обучения детей.

Елена Шестакова
Елена Шестакова

Местные жители и активисты в течение полутора лет борются за сохранение небольшого сквера, который отделяет школу № 121 от шумного проспекта Науки. Вместо зеленой зоны там готовятся к строительству семиэтажного здания межрайонной ИФНС России №18.

Петербуржцы возмущены таким близким соседством. Они считают, что строительство налоговой грубо нарушает правила, которые приведут к ухудшению условий обучения около тысячи детей. В классы не будет попадать солнечного света, а из-за шума и загрязнения воздуха будет практически невозможно проветривать классы.

Подготовительные работы начались еще с 11 января, сквер у школы обнесли забором. Местные жители жалуются, что теперь учащимся приходится обходить сквер по проезжей части. Активисты даже обращались за помощью к Главе Следственного Комитета РФ, но это пока никак не повлияло на ситуацию. Кроме того, за последнюю неделю активисты собрали более 5000 «живых» подписей за перенос места строительства.

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