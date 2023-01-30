Библиотека-фонотека в Доме Радио, конюшни Императорской фермы в Царском Селе и еще 3 открытия января в Петербурге

От нового культурного проекта оркестра Теодора Курентзиса до розового дома для Тик-Ток-вечеринок с меховыми стенами: «Собака.ru» рассказывает, что открыли в январе.
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В Доме Радио оркестр Теодора Курентзиса запустил новый культурный проект. Ежемесячно обещают презентации новинок от независимых издательств, профессорские читки, где преподаватели ведущих вузов поделятся настольными книгами и заседания клуба имени изобретателя Эмиля Берлинера с обсуждениями музыкальных альбомов и пластинок. За ближайшими событиями стоит следить тут.
Неоклассицистическое здание на Итальянской имеет большую историю: в нем размещались Петербургское Благородное собрание, лазарет Красного Креста и госпиталь для раненых на полях Первой мировой, после Октябрьской революции — Пролеткульт, кинотеатр «Колос» и Ленинградское радио.
Где: Итальянская, 29.
Конюшня Императорской фермы
В начале января в Царском Селе на Императорской ферме орловские рысаки переехали в просторную конюшню — она входит в первую очередь реставрации. Работы окончены и в правом флигеле для мериносов (в будущем — детский центр музея и кафе), птичнике, козлятнике и каретном сарае — к середине 2023 года их запустят. В 2024-м приведут в порядок левый флигель для мериносов (служебные помещения, лекционные залы), Дом смотрителя и Корпус Высочайшего присутствия (отель), Молочный павильон (выставочные залы).
Императорская ферма построена в 1818-1828 годах по поручению Александра I по проекту архитектора Адама Менеласа, автора «Арсенала», башни Шапель и Египетских ворот в Царском Селе, дворца «Коттедж» и парка «Александрия» в Петергофе. Сначала ферма не только поставляла свежие продукты к императорскому столу, но и отбирала лучших скотин для российского животноводства. После 1917 года комплекс национализировали и отдали Аграрному университету. А во время Великой Отечественной войны он пострадал, и долгое время здания находились в аварийном состоянии. В 2012 году музей-заповедник «Царское Село» начал реставрацию, которую и продолжает сегодня.
Пространство на набережных рек Охта и Оккервиль
На набережных Охта и Оккервиль от Заневского проспекта до Уткина моста оборудовали детские и спортивные площадки. Берега расчистили от строительного мусора и самосева. Сделали освещение и небольшую площадка для дрессировки собак. В XIX веке здесь была деревня Малая Яблоновка, в память о ней сохранили пять столетних яблонь. Это кейс соучаствующего проектирования: концепцию разработали вместе с жителями района, активистами и экспертами. В 2023 году сделают проект следующей очереди — от Комаровского до моста Шаумяна.
Театр «Рассвет»
В январе в Морском фасаде культурного квартала «Брусницын» открыли театр «Рассвет» спектаклем «Играем "Театр"» по роману Сомерсета Моэма. Обещают приглашать к себе лучшие постановки негосударственных театров, проводить фестивали, концерты и выставки современного искусства. Сегодня в репертуаре «Играем "Театр"», «Старомодная комедия» и «Праздник одиночества». Еще артисты готовят авторский проект «Танго втроем».
Где: Кожевенная, 30.
Дизайн-дом OHAUS
Проект для тик-ток-вечеринок от создателей школы цифрового искусства «ох-дезигн». Двухэтажное пространство с меховыми стенами, розовой мебелью (есть ебурет!), стеклянными перегородками и большими окнами. В нем проводят вечеринки, кинопоказы, готовят булочки и кофе.
Где: Академика Крылова, 4А.
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