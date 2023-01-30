Библиотека-фонотека в Доме Радио, конюшни Императорской фермы в Царском Селе и еще 3 открытия января в Петербурге

В начале января в Царском Селе на Императорской ферме орловские рысаки переехали в просторную конюшню — она входит в первую очередь реставрации. Работы окончены и в правом флигеле для мериносов (в будущем — детский центр музея и кафе), птичнике, козлятнике и каретном сарае — к середине 2023 года их запустят. В 2024-м приведут в порядок левый флигель для мериносов (служебные помещения, лекционные залы), Дом смотрителя и Корпус Высочайшего присутствия (отель), Молочный павильон (выставочные залы).

Императорская ферма построена в 1818-1828 годах по поручению Александра I по проекту архитектора Адама Менеласа, автора «Арсенала», башни Шапель и Египетских ворот в Царском Селе, дворца «Коттедж» и парка «Александрия» в Петергофе. Сначала ферма не только поставляла свежие продукты к императорскому столу, но и отбирала лучших скотин для российского животноводства. После 1917 года комплекс национализировали и отдали Аграрному университету. А во время Великой Отечественной войны он пострадал, и долгое время здания находились в аварийном состоянии. В 2012 году музей-заповедник «Царское Село» начал реставрацию, которую и продолжает сегодня.