Петербуржцы собирают подписи за создание мемориального сквера на Петроградской стороне

«Наш город и район давно страдают от уплотнительной застройки, экологическое положение города – тяжелое, Петроградской стороне отчаянно не хватает зеленых зон, и мы боролись бы за сохранение этого участка от застройки, будь это просто красивая зеленая территория с деревьями, кустами и луговыми травами. Но участок на углу Сытнинской и Кронверкской — это не просто зеленая территория. Это историческое место, где до 1942 года стояла красивейшая лютеранская церковь Святой Марии, разобранная на дрова в блокаду, и где в 2014 году нашли крупнейшее захоронение первых строителей города — останки более 250 человек», — рассказали в сообществе «Общественный сад».

Подписать письмо в адрес городских властей можно на сайте «Общественного сада». Там их сразу три: от жителей города, от специалистов в области культуры (учителей, музейных работников, историков, археологов и так далее) и от «зеленых» специалистов: биологов, экологов, экоактивистов. Подписать тоже можно сразу несколько.