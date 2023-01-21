В подвалах Эрмитажа создадут экспозицию, посвященную жизни музея в блокадном Ленинграде

«К 2024 году в подвале Эрмитажа будет создана новая постоянная экспозиция, рассказывающая о том, как жил и работал крупнейший музей страны во время Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также к 80-летию прорыва блокады Ленинграда в Гербовом зале Эрмитажа открылась выставка, на которой представлены свидетельства разрушений музея во время Великой Отечественной войны, включая документы, фотографии и осколок последнего снаряда, попавшего в Зимний дворец 2 января 1944 года. Всего во время блокады в здания Эрмитажа попало две авиабомбы и более 30 снарядов, выпущенных из дальнобойных орудий.

В течение года Эрмитаж проведет серию небольших выставок-событий в тех местах, куда попадали снаряды. Музей подготовил большую программу под названием "Последний снаряд", которая посвящена жизни Эрмитажа в период Великой Отечественной войны. Она рассчитана на год - до 27 января 2024 года, когда будет отмечаться 80 лет полного снятия блокады Ленинграда.