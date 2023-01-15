Весенняя погода и вихрь «Фредерик»: рассказываем какой будет погода в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха +2…+4 градуса, по области -1…+4. Ветер южный 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник характер погоды и температуры изменятся мало», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 января, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега: ночью умеренные; днем местами небольшие. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1...+3 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

