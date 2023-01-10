Где взять январский номер журнала «Собака.ru»

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» и «Лента», в магазинах сети «Первая полоса» и в интернет-магазине «Азбука Вкуса».

Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!

Заказы по России оформляются через интернет-магазины «Озон», Wildberries и «Подписные издания».

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В приложении KIOZK свежий номер можно читать в любое время.

Внимание! У нас появилась именная доставка! По подписке на 6 или 12 месяцев для физических и юридических лиц на нашем сайте dostavka.sobaka.ru курьеры доставляют журнал в течение 5 рабочих дней с момента выхода свежего номера из типографии.

Свежий номер традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.