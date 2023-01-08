Самая холодная ночь: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в воскресенье

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в течение нескольких прошедших дней в городе наблюдались северо-восточные ветры, которые несли в регион облака и снег из акватории Ладоги. Это защищало город на Неве от сильных морозов. Но стоило ветру развернутся на юго-восточные румбы, как морозы сразу окрепли. Минувшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура воздуха составила -17,3 градусов, до этого в лидерах было 6 января с температурой -15,5.
«Днем регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдется без существенных осадков, а температура ожидается на 9-10 градусов ниже положенной по климату. Температура воздуха -12…-14. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 769 миллиметров ртутного столба., что выше нормы. В понедельник преимущественно облачно, без существенных осадков, днем -8…-10», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 января, Петербург ждет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -13...-15 градусов, местами до -18, днем -9...-11. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.
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