Самая холодная ночь: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в воскресенье

«Днем регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдется без существенных осадков, а температура ожидается на 9-10 градусов ниже положенной по климату. Температура воздуха -12…-14. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 769 миллиметров ртутного столба., что выше нормы. В понедельник преимущественно облачно, без существенных осадков, днем -8…-10», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 января, Петербург ждет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -13...-15 градусов, местами до -18, днем -9...-11. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.