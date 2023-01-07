Рождественский мороз: какой будет погода в Петербурге в последние праздничные дни

«Температура воздуха −7…−9 градусов, в Ленинградской области −7…−12, местами до −15…−20. Ветер юго-восточный 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 773 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков, и заметно похолодает», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 января, пройдет без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -16...-18 градусов, местами -20...-22, днем -13...-15. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.