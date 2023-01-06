Настоящая зима: какая погода ждет петербуржцев в пятницу по версии синоптиков

«Температура воздуха −8…−10 градусов, в Ленинградской области −8…−13, местами до −18. Ветер северо-западный 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.В субботу без существенных осадков, днем -10…-12», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 января, ожидается местами слабый снег. Ветер ночью переменный по направлению слабый, днем южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -13..-15 градусов, местами до -18, днем -10...-12. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем мало изменится.