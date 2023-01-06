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Настоящая зима: какая погода ждет петербуржцев в пятницу по версии синоптиков

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 6 января, метеорологические условия в городе продолжит формировать антициклон. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдёт небольшой снег.

Ekaterina Pokrovsky/shutterstock

«Температура воздуха −8…−10 градусов, в Ленинградской области −8…−13, местами до −18. Ветер северо-западный 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.В субботу без существенных осадков, днем -10…-12», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 января, ожидается местами слабый снег. Ветер ночью переменный по направлению слабый, днем южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -13..-15 градусов, местами до -18, днем -10...-12. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем мало изменится.

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