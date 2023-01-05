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Скандинавский антициклон продолжит похолодание: рассказываем какой будет погода в четверг по версии синоптиков

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 5 января, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует периферия скандинавского антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег.

FOTOGRIN/shutterstock

«Температура воздуха −7…−9 градусов, в Ленинградской области −6…−11, местами до −15. Ветер северо-восточный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В пятницу местами небольшой снег и днем около -10», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 января, облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Ветер ночью северо-восточный, днем северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -11..-13 градусов, в окрестностях до -16, днем -9...-11. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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