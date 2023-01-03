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Циклон «Магдалена» принесет мокрый снег и гололед: вот какой будет погода во вторник по версии синоптиков

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 января, синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столице будет формироваться северной периферией активного циклона, который быстро ворвётся в центральную часть Европейской России. В регионе ожидается облачная погода, пройдет снег, местами мокрый снег, гололедица, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.

Stepanov Aleksei/shutterstock

«Температура воздуха 0…−2 градуса, в Ленинградской области −4…+1. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В среду небольшой снег и похолодание, днем до -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 января, ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -3...-5. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

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