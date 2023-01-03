Циклон «Магдалена» принесет мокрый снег и гололед: вот какой будет погода во вторник по версии синоптиков

«Температура воздуха 0…−2 градуса, в Ленинградской области −4…+1. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В среду небольшой снег и похолодание, днем до -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 января, ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -3...-5. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.