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Гололедица и без осадков: синоптики рассказали какой погодой начнется первая неделя нового года

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 января, синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Его усилиями при переменной облачности обойдется без осадков, сохранится гололедица.

Dmitrii Iakimov/shutterstock

«Температура воздуха −1…+1 градус, по области −4…+1. Ветер западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы. Во вторник днем снег и 0…-2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 января, в Петербурге ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный, юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса., днем 0...-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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