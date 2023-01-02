Гололедица и без осадков: синоптики рассказали какой погодой начнется первая неделя нового года

«Температура воздуха −1…+1 градус, по области −4…+1. Ветер западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы. Во вторник днем снег и 0…-2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 января, в Петербурге ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный, юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса., днем 0...-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.