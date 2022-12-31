Расходы петербуржцев на лекарства в 2022 году увеличились на четверть

За аналогичный период прошлого года траты на медикаменты составляли 57,3 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group. В этом году петербуржцы купили 189,5 миллионов упаковок различных препаратов. Это всего на 7% больше, чем годом ранее. Эксперты оценивают инфляцию в а рынке лекарств в 8,9%. В сегменте жизненно важных лекарственных препаратов, в котором действуют предельные отпускные цены, рост составил всего 0,5%. Однако препараты, не включенные в этот список, подорожали в среднем на 14,4%. Лекарства из ценовой категории до 50 рублей подорожали на 11,5%.

Самую большую расходную статью составили для петербуржцев лекарства для пищеварительного тракта и обмена веществ — жители города потратили на них более 14 миллиардов. Это 20% от всего объёма. На втором месте препараты для сердечно-сосудистой системы, их доля составила 15% или 11,6 млрд рублей.

Наиболее значительный прирост — 50% — показали продажи половых гормонов и лекарств для лечения урогенитальных заболеваний. На 52% вырос объем продаж средств от паразитов. Эксперты полагают, что один из них, гидроксихлорохин, могли скупать как средство от ковида, хотя он таковым не является.

Петербургские ученые создадут съедобную вакцину от гриппа. Институт экспериментальной медицины уже начал разработку. На сегодняшний день два варианта вакцины находятся на стадии доклинических исследований.