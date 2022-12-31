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Новый год с дождем и температурой выше нормы: рассказываем какой будет погода в последний день 2022 года

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 31 декабря, метеоусловия сформирует теплый сектор атлантического циклона. В регионе ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди, а температура воздуха на 4–5 градуса превысит климатическую норму.

FOTOGRIN/shutterstock

«Температура воздуха +2…+4 градуса, по области 0…+5. Ветер южный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. 1 января нас ждут дожди, переходящие в мокрый снег, после полудня ветрено, максимальная температура +2…+4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 января, в Петербурге дождь, местами небольшой. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +2...+4. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

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