Новый год с дождем и температурой выше нормы: рассказываем какой будет погода в последний день 2022 года

«Температура воздуха +2…+4 градуса, по области 0…+5. Ветер южный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. 1 января нас ждут дожди, переходящие в мокрый снег, после полудня ветрено, максимальная температура +2…+4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 января, в Петербурге дождь, местами небольшой. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +2...+4. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.