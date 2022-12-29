Мокрый Новый год и рекордная жара 1 января: синоптики дали прогноз погоды в Петербурге на праздники

«Новогодняя ночь — с дождем, с высокой температурой воздуха и довольно нехорошей погодой. Выходит следующий циклон. С приходом циклонов ожидается постоянное усиление ветров: юго-восточный, южный, юго-западный и даже в какой-то момент западный ветра. Они довольно свежие — 7–12 метров в секунду, и даже на акватории Невской губы усиление до 15 метров в секунду, конечно, будет не очень комфортным. Надеюсь, что в центре города будет не так заметно. Но ветер тоже будет наблюдаться», — поделился Колесов на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Погоду в Петербурге в новогоднюю ночь будет устанавливать циклон «Liddy», который сегодня, 29 декабря, будет подходить с океана к Англии. А на 1 января в город может зайти еще один циклон с аномальным теплом.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, самым теплым 1 января в истории петербургской погоды было в 2017 году, тогда максимальная температура составила +4,5 градуса.

«К чему это я о рекордах? А к тому, что вполне возможно, первый день 2023 года вплотную подберётся к этим температурам, а может и перепишет эти тёплые достижения», — добавил Леус.