Где в Петербурге разрешено запускать фейерверки? Приводим список адресов

В этом году в новогодние праздники будет официально действовать 28 точек, где можно легально запустить пиротехнику. Полный список мест назвали в региональном управлении МЧС.
Полный список площадок, подготовленных для безопасного запуска фейерверков и салютов в Петербурге:
- Свободная территория между домами № 14 и № 20 по Искровскому проспекту
- (Парк строителей).
- Свободная территория аллеи у дома № 9 по ул. Прибрежная
- Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана), Крестовский пр., д. 23.
- Сад на Неве, Смольная набережная, д.12.
- Берег Парка культуры и отдыха г. Колпино, на острове Чухонка.
- г. Кронштадт, земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК на ул. Литке, д.10.
- Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, д. 14.
- Парк «Декабристов».
- пос. Стрельна, площадка, расположенная с северной стороны от ул. Нижняя дорога на перекрестке ул. Нижняя дорога, Стрельнинская ул., Сосновая аллея.
- г. Петергоф, сквер, ограниченный улицами Разводная, Озерковая, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. Озерковая.
- г. Петергоф, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Ботанической и ул. Шахматова.
- г. Ломоносов, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта.
- г. Пушкин, территория, прилегающая к Дому молодежи «Царскосельский», ул. Магазейная, д. 42, лит. А.
- г. Павловск, пер. Песчаный, д. 11/16, территория, прилегающая к Муниципальному образованию г. Павловска.
- Пионерский парк (координаты: 59.981953, 30.417332).
- Муринский парк (координаты: 60.02264, 30.417942).
- Парк «Озеро Долгое», вдоль Ольховой улицы между улицей Маршала Новикова и проспектом Королева.
- Сад «Ивана Фомина», пр. Просвещения д. 40.
- Парк Авиаторов, Новоизмайловский пр., д. 11.
- Пулковский парк (Парк Городов Героев), Московское ш., д. 1.
- Парк «Малиновка», пр. Косыгина.
- Парк «Полюстровский», ш. Революции.
- Площадь рядом с Администрацией Красносельского района между Петергофским шоссе и Дудергофским каналом д. 53.
- Площадь перед Администрацией МО «Морские ворота», Канонерский остров, д. 7.
- Сквер между ул. Бухарестской и Загребским бульваром.
- Парк Интернационалистов.
- Парк Героев-пожарных.
- Автомобильная парковка парка «Дубки», территория пляжа «Дубковский».
Комментарии (0)