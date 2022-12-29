18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Где в Петербурге разрешено запускать фейерверки? Приводим список адресов

Поделиться:

В этом году в новогодние праздники будет официально действовать 28 точек, где можно легально запустить пиротехнику. Полный список мест назвали в региональном управлении МЧС.

Shutterstock.com

Полный список площадок, подготовленных для безопасного запуска фейерверков и салютов в Петербурге:

  • Свободная территория между домами № 14 и № 20 по Искровскому проспекту
  • (Парк строителей).
  • Свободная территория аллеи у дома № 9 по ул. Прибрежная
  • Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана), Крестовский пр., д. 23.
  • Сад на Неве, Смольная набережная, д.12.
  • Берег Парка культуры и отдыха г. Колпино, на острове Чухонка.
  • г. Кронштадт, земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК на ул. Литке, д.10.
  • Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, д. 14.
  • Парк «Декабристов».
  • пос. Стрельна, площадка, расположенная с северной стороны от ул. Нижняя дорога на перекрестке ул. Нижняя дорога, Стрельнинская ул., Сосновая аллея.
  • г. Петергоф, сквер, ограниченный улицами Разводная, Озерковая, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. Озерковая.
  • г. Петергоф, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Ботанической и ул. Шахматова.
  • г. Ломоносов, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта.
  • г. Пушкин, территория, прилегающая к Дому молодежи «Царскосельский», ул. Магазейная, д. 42, лит. А.
  • г. Павловск, пер. Песчаный, д. 11/16, территория, прилегающая к Муниципальному образованию г. Павловска.
Shutterstock.com
  • Пионерский парк (координаты: 59.981953, 30.417332).
  • Муринский парк (координаты: 60.02264, 30.417942).
  • Парк «Озеро Долгое», вдоль Ольховой улицы между улицей Маршала Новикова и проспектом Королева.
  • Сад «Ивана Фомина», пр. Просвещения д. 40.
  • Парк Авиаторов, Новоизмайловский пр., д. 11.
  • Пулковский парк (Парк Городов Героев), Московское ш., д. 1.
  • Парк «Малиновка», пр. Косыгина.
  • Парк «Полюстровский», ш. Революции.
  • Площадь рядом с Администрацией Красносельского района между Петергофским шоссе и Дудергофским каналом д. 53.
  • Площадь перед Администрацией МО «Морские ворота», Канонерский остров, д. 7.
  • Сквер между ул. Бухарестской и Загребским бульваром.
  • Парк Интернационалистов.
  • Парк Героев-пожарных.
  • Автомобильная парковка парка «Дубки», территория пляжа «Дубковский».
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: