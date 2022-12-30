Первый инклюзивный спортцентр, подорожание проезда и музей спорта: как изменится жизнь петербуржцев в январе

Новые спортивные и культурные пространства, повышение МРОТ, рост цен на проезд и алкоголь: «Собака.ru» рассказывает, какие изменения ждут горожан в начале 2023 года.
Открытие «Площадки 47»
В январе футболист, идеолог ФК «47 в игре» для людей с синдром Дауна Павел Путинцев планирует запустить первый в Петербурге двухэтажный спортивный инклюзивный центр на Красного Текстильщика, 10–12Ю. Здесь люди с ментальными нарушениями и нормотипичные, с инвалидностью и без смогут играть в футбол. На первом этаже — кафе, магазин с собственным мерчем, зал для тренировок, установят кикер, стол для настольного тенниса и PS5. В спортивной зоне будет все, чтобы стать профи: единственный в городе смарт-тренажер для отработки приема и передачи мяча, станция для прокачки скорости реакции, инвентарь для разных групп мышц — от балансиров и каната до велотренажера. На втором — офис клуба. Обещают кинопоказы, мастер-классы и турниры. Ребята будут рады инициативным петербуржцам и партнерам — контакт можно найти тут.
Новая квитанция ЖКХ
С 9 января в Петербурге заработает Единый информационно-расчетный центр. Он объединит ВЦКП «Жилищное хозяйство» и ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». Горожанам теперь будет приходить новая квитанция. Повышать тарифы не будут, так как их проиндексировали 1 декабря.
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличивают на 6,3% — теперь он составляет 16 242 рубля. Показатель применяют для расчета пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.
Увеличение прожиточного минимума
С 1 января прожиточный минимум в России увеличивают на 3,3%: для трудоспособных — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля, на душу населения — 14 375 рублей.
Подорожание проезда
С 1 января одна поездка по «Подорожнику» в метро будет стоить 49 рублей, в наземном транспорте — 44. При оплате банковской или «Единой картой петербуржца» стоимость проезда в метро — 47 рублей. Проезд в наземном транспорте по картам «Мир» и ЕКП впервые будет стоить как по «Подорожнику» — 44 рубля. Льгота будет действовать в автобусах с 1 января, а в трамваях и троллейбусах — с начала апреля. Один жетон на метро — 70 рублей, поездка в наземном транспорте по «гостевому» тарифу — 65.
Индексация пенсии
С 2023 по 2025 год ежегодно пенсию будут повышать на 6,8%. В 2023-м минимальный размер пенсии будет до 12 363 рублей, а среднегодовая пенсия по стране — 22 174 рубля.
Новое пособие
С 1 января выплачивают универсальное пособие для малоимущих семей с детьми до 17 лет, чей доход ниже прожиточного минимума, и нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации на ранних сроках. Получить соцподдержку можно, написав заявление в Социальный фонд России.
Единый налоговый платеж
Физические и юридические лица с 1 января будут оплачивать налоги, страховые взносы и сборы единым налоговым платежом — средства зачислят на единый счет, с которого инспекция распределит деньги по назначению. Отчетность необходимо сдавать до 25-го числа, а уплатить — до 28-го.
Изменения в выплате зарплат и отпускных
Из-за повышения МРОТ работодатели должны повысить зарплату до нового минимального размера оплаты труда — 16 242 рубля. Кроме того, отпускные теперь выплачивают за два дня до отпуска и после его завершения (раньше — минимум за три).
НДФЛ
С 1 января физические лица должны заплатить НДФЛ до 28 числа текущего месяца. При этом расчетный период теперь с 23 числа прошлого месяца по 22-е текущего. Отчетность необходимо сдавать в налоговую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а годовую — до 25 февраля следующего года.
Отмена справки 182н
С нового года работодателю не нужно предоставлять сотруднику справку о доходах и начисленных страховых взносах. За это отвечает Фонд пенсионного и социального страхования РФ.
Расширение льготных разрешений на платную парковку
С 1 января водители, которые живут в зоне платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах, смогут пользоваться льготными парковочными разрешениями по всему району, а не в пределах муниципалитета, как раньше. Стоимость годового абонемента составить 1800 рублей. Как петербуржцы пытались оформить льготные документы — мы писали тут.
Новый срок оплаты штрафов
С 1 января штраф можно оплатить в течение 20 дней (вместо десяти). Если погасить его за первые 10 дней, тогда будет скидка 50% от суммы.
Рост цен на проезд в пригородных поездах
С 1 января в Петербурге, Ленобласти, Псковской области и Карелии повышают стоимость билета на электричку. За первые 20 километров цена проезда — 45 рублей, за каждый следующий километр доплата 2 рубля 25 копеек.
«Ласточки», курсирующие по Петербургу, обойдутся в 53 рубля 60 копеек за первые 20 километров вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля 68 копеек за каждый после 20-го.
В Ленобласти поезда категории «Стандарт» — 41 рубль 16 копеек за первые 14 километров и 2 рубля 94 копейки за каждый последующий километр после 14-го.
Отмена скидки на «Госуслугах»
С января скидки 30 % на оплату госпошлины при безналичной оплате на портале государственных услуг не будет.
Музей спорта
В здании Комитета по физкультуре и спорту Петербурга на Миллионной в январе откроют музей. Это два зала: в одном — постоянная экспозиция об истории отечественного спорта, во втором — временные выставки (первая — о появлении ГТО). Здесь можно увидеть символ Олимпиады-80, форму футболистов XX века и другие артефакты.
Восстановление фасада Петропавловской крепости
В января приступят к долгожданной реставрации фасада. Планируют полностью перебрать его за два года.
Фонд пенсионного и социального страхования РФ
С января Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят в единую структуру. Пенсии и соцвыплаты будут поступать без изменений. Что нового: устанавливают единый тариф страховых взносов (для основной категории плательщиков — 30% в пределах базы и 15,1% сверх нее), отменяют дублирующую отчетность для работодателей, включают в систему социального страхования граждан, работающих по договорам ГПХ.
Вырастит стоимость эвакуации машин
С 1 января стоимость эвакуации автомобилей вырастит на 8,2%. Например, за транспорт А, В, С, С1, и D1 владельцу теперь необходимо заплатить 3 251 рубль, за С и D — 19 509 рублей, категорий BE, C1E, D1E –22 760 рублей, CE и DE – 26 010 рублей.
Нахождение машины на штрафстоянке тоже станет дороже на 8,2-8,6%. Час хранения ТС категорий А, В, С, С1, и D1 на штрафстоянке — 63 рубля, С и D — 126 рублей, BE, C1E, D1E — 250, CE и DE — 376.
Рост цен на алкоголь
С 1 января минимальная розничная цена водки за 0,5 литра составит 281 рубль, бренди — 375 рублей, коньяка — 517 рублей.
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