Первый инклюзивный спортцентр, подорожание проезда и музей спорта: как изменится жизнь петербуржцев в январе

Рост цен на проезд в пригородных поездах

С 1 января в Петербурге, Ленобласти, Псковской области и Карелии повышают стоимость билета на электричку. За первые 20 километров цена проезда — 45 рублей, за каждый следующий километр доплата 2 рубля 25 копеек.

«Ласточки», курсирующие по Петербургу, обойдутся в 53 рубля 60 копеек за первые 20 километров вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля 68 копеек за каждый после 20-го.

В Ленобласти поезда категории «Стандарт» — 41 рубль 16 копеек за первые 14 километров и 2 рубля 94 копейки за каждый последующий километр после 14-го.