В Петербурге резко вырос спрос на дворников

Дворников ищут как госорганизации (больницы, школы, вузы), так и частный бизнес (крупный ритейл для уборки своих территорий, застройщики), а также компании из ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы hh.ru Северо-Запада Марию Бузунова. «На данный момент петербургские работодатели открыли более 720 вакансий для дворников. Это на 21% больше, чем в ноябре, и также на 68% больше, чем в декабре 2021 года. Таким образом, спрос на уборщиков территорий в городе стабильно держится в зимние месяцы и растет на фоне климатических явлений. Более того недавняя городская реформа системы ЖКХ также могла повлиять на повышение спроса на дворников в Северной столице», — отметила она.

При этом улучшаются и условия работы. Работодатели стараются расширять соцпакет для дворников. Так, компании достаточно часто предлагают такие бонусы уборщикам территорий как выдача спецодежды, подарки детям сотрудников, компенсация жилья иногородним и годовая премия. «В 2022 году работодатели на фоне низкой активности кандидатов стали также повышать зарплату в вакансиях: + 5% в декабре по сравнению с зимой 2021 года. При этом увы пока что несмотря на рост зарплат, доход дворников в Петербурге ниже средней зарплаты горожанина примерно на 35 тысяч рублей, то есть ровно вдвое», — рассказала Мария Бузунова.

Петербуржцы выбрали новый дизайн униформы коммунальных работников. В голосовании приняли участие чуть больше 5 тысяч горожан. Остановились на варианте №2: двухцветная форма (красный и темно-синий) с белой полоской по середине.