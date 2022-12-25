Легкий мороз и облачность с прояснениями: вот каким будет последнее воскресенье 2022 года по версии синоптиков

«В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха −1…−3 градуса, в Ленинградской области −1…−6. Ветер юго-западный, западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба. В понедельник переменная облачность, без осадков, днем -4…-6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 декабря, в Петербурге пройдет без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -2...-4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.